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Минпромторг проработает предложения по поддержке импортозамещения
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Минпромторг проработает предложения по поддержке импортозамещения

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу проработать предложения по дополнительной поддержке импортозамещения. Об этом говорится в перечне поручений по итогам отчета кабмина в Госдуме.

«По итогам обмена мнениями Минпромторгу поручено до 15 июля проработать предложения по дополнительной поддержке импортозамещения, а до 2 августа — утвердить отраслевые планы импортозамещения», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте правительства России в понедельник, 24 мая.

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Ранее, 9 апреля, в Министерстве сельского хозяйства РФ рассказали об обеспечении стабильности уровня цен на масложировую продукцию за счет мер поддержки предприятий. Согласно информации ведомства, подобные меры позволят снизить затраты на закупку ингредиентов для майонеза и соусов.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что внешние политически мотивированные ограничения заставляют страну предпринимать шаги, которые дают положительные результаты. В пример российский лидер привел импортозамещение.

При этом в декабре прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об успешности программы импортозамещения. Он подчеркнул, что пищевая промышленность полностью удовлетворяет запросы россиян.

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