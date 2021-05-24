Mercedes-Benz вывела на тесты новый внедорожник EQS

Немецкая компания Mercedes-Benz тестирует внедорожную версию электрической модели EQS. Об этом сообщает Motor1.

По данным издания, серийную модель электрокара построят на новой платформе, известной под внутренним обозначением MEA, в которой использована высокопрочная сталь, алюминий и композитные материалы. При этом многие стилистические решения будут взяты от одноименного седана, дебютировавшего в апреле 2021 года.

Автомобиль получит особый гиперэкран (Hyperscreen) мультимедийной системы MBUX. Огромный дисплей будет занимает практически всю переднюю часть салона. Помимо мультимедийной системы, гиперэкран объединит в себе функции приборной панели, навигационной системы и различных настроек автомобиля.

Ожидается, что презентация модели состоится в конце 2021 года.

7 апреля сообщалось, что Mercedes-Benz представила обновленную модель CLS третьего поколения.

Автомобиль получил модернизированную радиаторную решетку, измененный передний бампер, а также оригинальные легкосплавные диски. В салоне появилось новое мультифункциональное рулевое колесо с отделкой кожей Nappa.