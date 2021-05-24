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Клиенты СБП смогут управлять всеми автоплатежами и подписками в банковском приложении

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В июле 2021 года ЦБ планирует реализовать технологическую готовность сервиса подписок в системе быстрых платежей (СБП). Тогда же запланировано тестирование с несколькими пилотными банками, сообщили «Известиям» в регуляторе.

Лимит скорости: клиенты СБП столкнулись со сбоями при переводах
На стороне НСПК переводы проходят в штатном режиме, заверили в системе

«Сервис подписок очень востребован банками и их клиентами. Он позволяет проводить автоматические платежи с определенной периодичностью. Например, оплачивать музыкальный или видеоконтент, онлайн-фитнес и прочие регулярные услуги. При этом человек может полностью контролировать свои подписки: отключать их или возобновлять по мере необходимости», — пояснили «Известиям» в Банке России.

В Национальной системе платежных карт (НСПК), которая выступает клиринговым центром СБП, подтвердили «Известиям» пилотирование сервиса. В НСПК уточнили, что в специальном меню в мобильном приложении своего банка клиент будет видеть все подписки и сможет контролировать их, в том числе отзывать при необходимости. Сервис исключает возможность оформления автоплатежа без согласия пользователя, подчеркнули в организации.

Система быстрых платежей была запущена в феврале 2019 года. Она позволяет переводить деньги по номеру телефона в разные банки, а также — совершать платежи в пользу торгово-сервисных предприятий. Сейчас основной функционал для перечислений в адрес юрлиц — QR-коды.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Лайк, подписка: СБП позволит управлять автоплатежами в онлайн-банке

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