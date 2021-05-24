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Манижа вернулась в Россию после Евровидения

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Под бурные овации и крики «Ура!» Манижа вернулась в Россию. Артистку в столичном аэропорту встретили поклонники и родные, передает телеканал «Известия». Певица успела поделиться своими ощущениями от «Евровидения».

«Я почувствовала сейчас сильное ощущение, когда мы действительно показывали лучшую сторону нашей страны. Мы гордились тем, что мы стояли на этой сцене. Нас поддержало огромное количество европейских стран, которые много лет никогда не ставили баллы. Это крутое ощущение. Я верю, что музыка может быть интернациональной и не зависимой ни от чего и ни от кого», — сказала артистка.

Российская певица на вокальном конкурсе заняла девятое место. Манижа на «Евровидении-2021» выступала с песней Russian Woman.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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