Спецпредставитель президента РФ по Афганистану рассказал о будущем региона

Ситуация в Афганистане в дальнейшем может развиваться двумя путями — либо афганцы согласуют создание переходного коалиционного руководства, либо вслед за выводом американских войск из этой страны движение «Талибан» (запрещено в России) постарается захватить власть силой. Такой прогноз в эксклюзивном интервью «Известим» сделал спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

«Есть два мейнстримовских сценария дальнейшего развития ситуации в Афганистане. Первый, который мы с американцами и другими продвигаем, — это согласованное создание нового коалиционного переходного афганского руководства. Второй сценарий — попытка талибов в этой ситуации с учетом ухода американцев и предстоящей их победы над Западом в целом захватить власть силой», — сказал дипломат.

По признанию Кабулова, сейчас представители талибов, отказывающиеся от переговоров с нынешними афганскими властями в лице президента Ашрафа Гани, готовы разговаривать «с широким спектром афганских сил, в которые можно включить пуштунских, таджикских, узбекских и хазарейских представителей и так далее».

Пока, впрочем, потенциальные визави движения представляют из себя многоэтническую коалицию сил, в которой много своих внутренних противоречий.

«Это очень сложно — всю эту разношерстную кабульскую команду привести к одному знаменателю, к одной позиции, с которой они бы выступали. И ее нет пока», — признал Замир Кабулов.

Однако и тем, и другим придется договариваться друг с другом, подытожил спецпредставитель президента РФ по Афганистану.

«Любая попытка талибов силой навязать себя в качестве монопольного властителя Афганистана кончится тем, что страна де-факто развалится на отдельные кусочки... Сейчас все этнические меньшинства вооружены, они

начнут воевать, и страна начнет воевать сама с собой внутри. И в итоге, когда мировое сообщество будет против талибов, они окажутся в изоляции, и это кончится плохо для них», — пояснил дипломат.



Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Замира Кабулова «Известиям»:

«Сила талибов в слабости нынешнего афганского режима»