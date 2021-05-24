В Госдуме предложили возмещать повреждения машины при эвакуации без суда

Фракция ЛДПР внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому повреждение транспортного средства (ТС) при его эвакуации и хранении на штрафстоянке предлагается возмещать во внесудебном порядке. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил один из авторов инициативы, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов нижней палаты Ярослав Нилов в своем в своем Telegram-канале.

«Мы во фракции ЛДПР разработали и вносим сегодня в Государственную Думу законопроект, согласно которому вред, причиненный в указанных обстоятельствах (принудительная эвакуация и хранение на штрафстоянке) транспортному средству или содержащемуся в нем имуществу, после проведения собственником ТС независимой экспертизы возмещается во внесудебном порядке организацией, причинившей вред», — написал парламентарий.

Уточняется, что законопроект также подразумевает вынесение штрафа организации, которая занимается эвакуацией транспортного средства, в том случае, если она отказывается от возмещения соответствующего ущерба.

По словам Нилова, принятие данного законопроекта позволит защитить права автовладельцев.

Ранее, 27 апреля, стало известно о намерении Госдумы в приоритетном порядке рассмотреть законопроект правительства России, предлагающий ужесточить наказание за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как уточняется, соответствующий проект может быть принят до конца весенней сессии. Документом предполагается повышение максимального штрафа за повторное вождение в пьяном состоянии с 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а также постановление судом наказания в виде лишения свободы не на два года, а на три.