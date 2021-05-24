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В МИД РФ заявили о необходимости прямого диалога Киева с Донецком

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Ключевой фактор в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины — прямой контакт Киева с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик, а альтернативы у Минских соглашений нет. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью, которое он дал «Известиям» на полях второй Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Российская сторона исходит из того, что минский «Комплекс мер» во всей полноте и последовательности его положений остается безальтернативной политико-правовой основой мирного разрешения конфликта на востоке Украины. Краеугольным камнем процесса урегулирования остается прямой диалог Киева с Донецком и Луганском», — сказал дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский упомянул о планах властей представить на рассмотрение общества референдум по разрешению ситуации в Донбассе. Кроме того, он также отметил, что конфликт в Донбассе можно сравнить с шахматной партией, где Киев играет белыми и сразу без половины фигур.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Андрея Руденко «Известиям»:

«Каждые полтора-два месяца на Украине проходят маневры НАТО»

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