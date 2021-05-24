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Роналду установил бомбардирский рекорд для европейских чемпионатов

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Форвард туринского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду установил уникальное бомбардирское достижение для европейских чемпионатов. Об этом сообщает «Газета.ру».

Португалец стал победителем бомбардирской гонки сезона-2020/21 в чемпионате Италии, забил в 38 матчах сезона 29 мячей. Таким образом, он установил уникальное достижение, став единственным футболистом, который выигрывал бомбардирские гонки в трех из пяти топовых европейских чемпионатов — Англии, Испании и Италии.

Роналду становился лучшим бомбардиром в составе «Манчестер Юнайтед» в Английской премьер-лиге (2008 год, 31 гол) и в составе «Реала» в испанской Ла Лиге — 2011-й (40 голов), 2014-й (31 гол), 2015-й (48 голов).

В рейтинге любимых футболистов всех времен у россиян Криштиану Роналду занял вторую строчку, уступив лишь вратарю московского «Динамо» и сборной Советского Союза Льву Яшину. Замыкают тройку лидеров два футболиста из Аргентины — Лионель Месси и Диего Марадона.

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