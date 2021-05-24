Роналду установил бомбардирский рекорд для европейских чемпионатов

Форвард туринского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду установил уникальное бомбардирское достижение для европейских чемпионатов. Об этом сообщает «Газета.ру».

Португалец стал победителем бомбардирской гонки сезона-2020/21 в чемпионате Италии, забил в 38 матчах сезона 29 мячей. Таким образом, он установил уникальное достижение, став единственным футболистом, который выигрывал бомбардирские гонки в трех из пяти топовых европейских чемпионатов — Англии, Испании и Италии.

Роналду становился лучшим бомбардиром в составе «Манчестер Юнайтед» в Английской премьер-лиге (2008 год, 31 гол) и в составе «Реала» в испанской Ла Лиге — 2011-й (40 голов), 2014-й (31 гол), 2015-й (48 голов).

В рейтинге любимых футболистов всех времен у россиян Криштиану Роналду занял вторую строчку, уступив лишь вратарю московского «Динамо» и сборной Советского Союза Льву Яшину. Замыкают тройку лидеров два футболиста из Аргентины — Лионель Месси и Диего Марадона.