В ЕМА объяснили задержку одобрения российской вакцины «Спутник V»

Вакцину от COVID-19 «Спутник V» продолжают исследовать европейские эксперты совместно с ВОЗ. Об этом «Известиям» заявили в пресс-службе Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Как пояснил официальный представитель регулятора, европейские эксперты уже провели проверки надлежащей клинической практики (GCP) в России, но на этот месяц еще запланированы проверки надлежащей производственной практики (GMP). Точные сроки одобрения вакцины при этом в ЕМА назвать не смогли, поскольку совместное исследование препарата европейскими экспертами и ВОЗ все еще продолжается.

3 мая эксперт ВОЗ Марианджела Симао в ходе брифинга заявила, что они планируют оценить безопасность российской вакцины в конце июня — в июле. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила позже, что эксперты организации смогут завершить оценку безопасности вакцины «Cпутник V» в течение лета.

Недавно страны ЕС согласовали план по возобновлению международного туризма, согласно которому на территорию объединения пока смогут попасть только путешественники из третьих стран, привитые одобренными в ЕМА и ВОЗ препаратами.

Европа тем временем пытается нарастить темпы вакцинации, демонстрируя отсутствие необходимости в расширении портфеля вакцин китайской Sinopharm и российским «Спутником V». Еще недавно эксперты говорили о катастрофически низких темпах прививочной кампании в этом регионе. В апреле глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге назвал распределение вакцин в Европе «неприемлемо медленным». Лето уже практически наступило, но пока только 40% взрослого населения Евросоюза получили первую дозу вакцины.

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Медленно и нервно: в ЕМА объяснили задержку одобрения «Спутника V»