Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Блинкен указал на конструктивность встречи с Лавровым в Рейкьявике
Общество
Манижа прокомментировала скандал с победителем «Евровидения-2021»
Мир
Победители «Евровидения» заявили о желании выступить в России
Общество
Появилось видео доставки из Якутии в Москву спасенной белой медведицы
Общество
Россиян предупредили о наступлении жары в ряде регионов РФ
Мир
В Госдуме СП-2 назвали самой страшной «санкцией» РФ против США
Мир
В Совфеде указали на необходимость сотрудничества РФ и Украины в Крыму
Мир
США не увидели готовности Ирана к соблюдению условий ядерной сделки
Мир
Глава МИД Мальты допустил регистрацию «Спутника V» в ЕС до конца июня
Сюжет:

В ЕМА объяснили задержку одобрения российской вакцины «Спутник V»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вакцину от COVID-19 «Спутник V» продолжают исследовать европейские эксперты совместно с ВОЗ. Об этом «Известиям» заявили в пресс-службе Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Дешево и привито: куда поехать отдохнуть со «Спутником V»
Армения, Грузия, Кипр и ряд других стран готовы принимать вакцинированных россиян без ПЦР-тестов

Как пояснил официальный представитель регулятора, европейские эксперты уже провели проверки надлежащей клинической практики (GCP) в России, но на этот месяц еще запланированы проверки надлежащей производственной практики (GMP). Точные сроки одобрения вакцины при этом в ЕМА назвать не смогли, поскольку совместное исследование препарата европейскими экспертами и ВОЗ все еще продолжается.

3 мая эксперт ВОЗ Марианджела Симао в ходе брифинга заявила, что они планируют оценить безопасность российской вакцины в конце июня — в июле. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила позже, что эксперты организации смогут завершить оценку безопасности вакцины «Cпутник V» в течение лета.

Недавно страны ЕС согласовали план по возобновлению международного туризма, согласно которому на территорию объединения пока смогут попасть только путешественники из третьих стран, привитые одобренными в ЕМА и ВОЗ препаратами.

Европа тем временем пытается нарастить темпы вакцинации, демонстрируя отсутствие необходимости в расширении портфеля вакцин китайской Sinopharm и российским «Спутником V». Еще недавно эксперты говорили о катастрофически низких темпах прививочной кампании в этом регионе. В апреле глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге назвал распределение вакцин в Европе «неприемлемо медленным». Лето уже практически наступило, но пока только 40% взрослого населения Евросоюза получили первую дозу вакцины.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Медленно и нервно: в ЕМА объяснили задержку одобрения «Спутника V»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021