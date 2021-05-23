Мужчина в Москве обменял билеты «банка приколов» на 1 млн рублей в банкомате

В Москве мужчина поместил в банкомат фальшивые купюры из «банка приколов» на 1 млн рублей, направил их на несколько банковских карт, после чего обналичил. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщил источник в правоохранительных органах.

«На Краснопрудной улице мужчина внес в банкомат Россельхозбанка 521 купюру из «банка приколов» номиналом 2 тыс. рублей на общую сумму более 1 млн рублей. Банкомат считал сувенирные деньги как настоящие, мужчина перевел сумму на несколько банковских карт, а потом обналичил деньги», — приводит ТАСС слова собеседника.

Сообщается, что полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.

18 апреля стало известно о задержании в Москве жителя, подозреваемого в сбыте поддельной денежной купюры во время оплаты доставки пиццы. В полицию обратился 51-летний курьер и заявил, что неизвестный ему мужчина расплатился с ним за пиццу денежной купюрой в размере 5 тыс. рублей, которая вызвала у заявителя сомнения в подлинности.

Ранее, 3 марта, председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим рассказала, что следует делать, когда банкомат выдает купюру «банка приколов». По ее словам, при обнаружении имитационной купюры следует позвать свидетеля и вызвать полицию. Запись с камеры, установленной на банкомате, следует использовать как доказательство. Специалист подчеркнула, что ни в коем случае не нужно возвращать такую купюру обратно в банкомат, поскольку это может усугубить ситуацию.