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США атаковали миллиарды цикад

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В нескольких американских штатах зафиксировано масштабное нашествие периодических цикад, которые выбираются из земли один раз в 17 лет.

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Жители разных районов страны выражают обеспокоенность сложившейся ситуацией, публикуя в Сети кадры, изображающие скопления насекомых.

По данным NBC News, в настоящее время цикады наиболее активны в Вирджинии, Мэриленде и Джорджии. Однако в ближайшее время ожидается рост числа насекомых из-за предполагаемого потепления на большей части восточного побережья.

Цикады выбрались из-под земли впервые за 17 лет, утверждают специалисты.

«Это уникальный опыт, так как эти насекомые вылезают на месяц или около того», — отметил энтомолог из Университета Коннектикута Джон Кули.

Она пояснила, что появляющиеся сейчас цикады являются периодическими насекомыми, большую часть своей жизни проводящими под землей. Они питаются корнями деревьев, прежде чем пробраться на поверхность, чтобы найти себе пару.

Как только насекомые вылезают на поверхность, они сбрасывают свои экзоскелеты и разворачивают крылья. Затем у насекомых есть всего несколько недель, чтобы найти себе пару и отложить яйца, прежде чем они умрут. Цикады издают шумную, пронзительную брачную песню, которая может достигать 100 децибел, что примерно эквивалентно звуку мотоцикла, рассказал эксперт. Однако он подчеркнул, что насекомые не представляют угрозы для человека.

По словам Кули, во время этого редкого и удивительного явления ученые стремятся как можно больше изучить поведение насекомых, отследить изменения в их повадках.

«Это такое интересное и редкое явление. Наслаждайтесь этим, пока оно есть, и помните, что это не произойдет еще в течение 17 лет»,—заключил этнолог.

В сентябре прошлого года Великобритания подверглась нашествию гигантских немецких «пьяных» ос. Сообщалось, что насекомые крайне агрессивны и нападают на людей без причины. По мнению экспертов, появление опасных ос было связано с жарким летним сезоном и обилием забродивших фруктов, которыми они питаются. В результате насекомые «напиваются» и становятся более беспокойными и агрессивными.

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