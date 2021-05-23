Храмовая гора вновь открыта для еврейских посетителей

Храмовая гора открылась для еврейских посетителей. Правда, пускают пока только небольшие группы в сопровождении полиции, передает телеканал «Известия». 19 дней на территорию комплекса пройти могли только мусульмане. Доступ евреям, как обычно, закрыли на последние 10 дней Рамадана. Однако ограничения продлили из-за беспорядков, вызванных обострением палестино-израильского конфликта.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.