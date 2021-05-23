Кевин Спейси впервые получил роль после обвинений в домогательствах

Кевин Спейси возвращается в кино. Актер согласился на предложение итальянского режиссера, который заявил, что считает Спейси великим актером. Ранее Голливуд прекратил сотрудничать с обладателем двух «Оскаров», передает телеканал «Известия». Актера обвинили в домогательстве к несовершеннолетнему.

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