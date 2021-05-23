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Пригожин оценил итоги «Евровидения»

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Продюсер Иосиф Пригожин оценил итоги прошедшего в Роттердаме конкурса «Евровидение», отметив победителей песенного турнира и пожелав успехов представительнице России певице Маниже. Об этом он рассказал телеканалу РЕН ТВ 23 мая.

По его словам, итальянская группа Maneskin, ставшая победителем конкурса, заслуженно оказалась на первом месте.

Композиция же певицы Манижи, которая представляла Россию, ему «не зашла» с первой минуты.

«Но если мне не зашло, то, может быть, зашло другим», — добавил Пригожин.

Продюсер отметил, что российская певица в любом случае заслуживает внимания, и пожелал ей успехов на творческом пути.

Артистка с песней Russian Woman («Русская женщина») заняла на «Евровидении» девятое место, получив от жюри 104 балла и еще 100 от зрителей.

Финал 65-го «Евровидения» прошел 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Конкурс выиграла итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni.

Победителю «Евровидения-2021», группе Maneskin с песней Zitti E Buoni, присудили 524 балла.

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