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Опрос выявил цели накоплений российских школьников
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Опрос выявил цели накоплений российских школьников

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Около половины опрошенных российских школьников не ставят четких целей для своих накоплений, почти четверть — 20% — копят на гаджеты и электронику. Таковы данные социсследования, проведенного международной образовательной компанией «ЯКласс», результаты которого оказались в распоряжении «РИА Новости» и были опубликованы 23 мая.

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Опрос был проведен в апреле-мае 2021 года, в нем приняли участие 1083 ученика 7–11-х классов школ в 85 регионах РФ.

«Чаще всего школьники не имеют четкой цели и копят для формирования финансовой подушки (49%), 19% учащихся 7–11-х классов копят на гаджеты и электронику, курсы и дополнительное образование (16%), брендовую одежду и обувь (10%) и путешествия без родителей (7%)», — говорится в сообщении.

49% респондентов признались, что откладывают до 500 рублей в месяц, 500–1000 рублей — 29% школьников, 1000–3000 — 13%, больше 3000 рублей — 9% учащихся.

Из них 47% планируют свой бюджет на срок от одного до трех месяцев, 22% планируют свои расходы на 1–2 недели и 31% не занимаются ведением бюджета. Реже всего планируют свои траты и накопления семиклассники и одиннадцатиклассники — таковых в числе опрошенных учащихся 36 и 35% соответственно.

Из-за пандемии коронавируса 44% опрошенных школьников стали вдвое меньше тратить на досуг и развлечения, 22% — реже ходить в кафе, 23% — откладывать вдвое больше денег. 11% школьников ухудшившаяся финансовая ситуация в семье побудила устроиться на подработку, отмечается в исследовании.

Больше остальных сократили расходы на развлечения школьники в Новосибирской, Ленинградской, Самарской областях, Краснодарском крае, Башкирии и Дагестане.

Ранее, в феврале, исполнительный директор швейцарской Ассоциации организаций в сфере финансового планирования Филипп Фрей рассказал, что обращению с финансами детей стоит обучать с шести лет.

По его мнению, лучшим способом для освоения финансового планирования для ребенка являются карманные деньги.

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