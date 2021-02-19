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Эксперт посоветовал учить детей обращаться с деньгами с ранних лет
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Эксперт посоветовал учить детей обращаться с деньгами с ранних лет

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Обращению с финансами детей стоит обучать с 6 лет. Такое мнение в пятницу, 19 февраля, высказал исполнительный директор швейцарской Ассоциации организаций в сфере финансового планирования Филипп Фрей.

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По его мнению, лучшим способом для освоения финансового планирования для ребенка являются карманные деньги.

«Дети должны научиться обращаться с карманными деньгами в раннем возрасте, возможно, с 6 лет. Вначале это могут быть небольшие суммы, около 2-3 франков (165-250 рублей — Ред.) в неделю, позже — больше», — цитирует Фрея «РИА Новости».

Следующим этапом могут стать небольшие покупки с карманных денег, такие как предметы одежды, считает эксперт. Он указал, что таким образом дети постепенно становятся независимыми и учатся обращаться с финансами самостоятельно.

Как отметил специалист, с подросткового возраста можно обучить ребенка основам управления инвестиционным портфелем.

«Формировать инвестиционный портфель можно с подросткового возраста. Важно, чтобы это четко регулировалось с момента, когда ребенок получает доступ к счету, и родители могли бы распоряжаться портфелем», — добавил Фрей.

Опроса сервиса по поиску работы HeadHunter показал, что большинство россиян — 64% — посоветовали бы детям пойти работать уже с 16 лет, а 50% и сами вышли бы на работу до совершеннолетия.

89% россиян, которые сами начали трудовую деятельность до совершеннолетия, положительно отзываются о таком опыте. Главными плюсами в работе до 18 лет респонденты назвали развитие самостоятельности, ответственности и умения общаться с людьми.

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