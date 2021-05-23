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Директор птицефабрики в Сирии рассказал о восстановлении предприятия

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Директор крупнейшей птицефабрики в Латакии Хассан Бассем рассказал о том, как проходит процесс восстановления предприятия после войны в Сирии. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Сегодня сирийские куры клюют по миллиону тонн зерна и приносят по 55 тыс. яиц каждый день, однако до войны объемы производства были значительно крупнее. Так, соответствующий ежегодный объем предприятия оценивался в 4 млрд яиц, которые распределялись следующим образом: 1 млрд — внутри страны, остальные 3 — на экспорт.

Военные события привели к закрытию филиалов птицефабрик в других городах, и, как итог, остался один пункт — в Латакии. Таким образом, на данный момент оставшееся предприятие выпускает 20 млн яиц ежегодно.

Отмечается, что ухудшился и сирийский экспорт продуктов питания, в том числе в Россию. Вся продукция фабрики остается в Латакии, при этом показатели сбыта постоянно растут.

Еще одно важное направление производства — это мясное птицеводство. Ежедневно фабрика дает 10 т куриного мяса, чего хватает, чтобы обеспечить пищей 12% всего населения Латакии, добавил Бассем.

Накануне, 22 мая, стало известно о том, что в сирийской Латакии в рамках государственной программы помощи молодым многодетным семьям проводится строительство жилых многоквартирных домов. Квартиры доступны к приобретению по льготной ипотеке.

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