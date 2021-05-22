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В сирийской Латакии развернули строительство квартир для молодых семей

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В сирийской провинции Латакия идет строительство многоквартирных домов по госпрограмме помощи молодым многодетным семьям.

Отмечается, что квартиру можно купить по льготной ипотеке. Стандарты жилья предусматривают площадь не менее 150 кв. м, несколько спален и обязательный большой балкон.

«Это целый район, где квартиры строятся именно для молодых семей. Есть целая государственная программа поддержки. 30% от стоимости жилья они платят сейчас, а остальные 70 благодаря госпрограмме отдают в течение 25 лет, без процентов. Это делает квартиры гораздо доступнее для многих», — пояснил начальник строительства Кинан Саид.

Работы начались еще в 2011 году, но потом из-за ситуации в стране были заморожены.

В качестве подрядчиков выступают местные фирмы, которые нанимают беженцев из других регионов Сирии, тем самым представляя им возможность заработать и снижая безработицу в стране. Объемы строительства внушительные.

«Здесь будет в общей сложности 7 тыс. квартир. Такой у нас план. 6 тыс. мы уже построили — нужно внутри всё доделать, подвести и подключить коммуникации, но сами дома уже готовы. Через год мы должны всё закончить. И люди будут праздновать новоселье», — уточнил руководитель стройки.

В общей сложности в эти квартиры смогут въехать 50 тыс. человек. Ведь средняя сирийская семья как раз состоит из семи–восьми человек. Похожие стройки начались в Алеппо и Хомсе. Там новое жилье предназначено для пострадавших от войны.

21 мая стало известно, как в сирийском Алеппо возрождают конный спорт. Заново отстраивается клуб, в котором смогут заниматься наездники. Программа восстановления уже утверждена и находится под контролем государства.

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