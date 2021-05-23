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Экономисты подсчитали убытки Германии из-за пандемии

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Экономика Германии на фоне распространения коронавирусной инфекции потерпела ущерб в размере €300 млрд. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщает немецкое издание West со ссылкой на данные, предоставленные Институтом немецкой экономики Кельна.

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По словам руководителя университета Михаэля Хютера, на восстановление экономического баланса стране потребуется несколько лет.

В ходе исследования специалисты сопоставили прогнозируемый рост с реальным и пришли к выводу, что без коронавирусного кризиса немецкая экономика могла бы вырасти существеннее.

«Темпы вакцинации растут, это немаловажный сигнал для экономики. Но мы не должны питать иллюзий, будто кризис больше не оставит никаких следов. Не будь коронавируса, экономика бы значительно выросла», — приводит издание слова Хютера.

Ранее, 3 мая, правительство Германии приняло решение о послаблении карантинных мер для граждан, прошедших вакцинацию.

В частности, у привитых и переболевших коронавирусной инфекцией жителей страны появится возможность проводить личные встречи, посещать заведения и магазины, а также не соблюдать режим самоизоляции, возвратившись из других стран, в которых фиксируется повышенный уровень распространения вируса.

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