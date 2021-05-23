В Израиле прошел митинг в поддержку Палестины

В Тель-Авиве прошел митинг в поддержку мира с палестинцами. В центре города собрались несколько тысяч человек. Перед активистами выступили писатели и политики, представляющие левые и арабские партии Израиля, сообщает телеканал «Известия». Митингующие призывали к полноценному миру с Газой. По данным полиции,

акция прошла спокойно.

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