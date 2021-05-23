Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Гинцбург назвал преимущество вакцинации от COVID-19
Мир
Число погибших в китайском марафоне увеличилось до 21
Мир
Американский репортер рассказала об увольнении из-за позиции о Палестине
Мир
В Японии выявили нехватку врачей для обеспечения вакцинации
Мир
Глава минобороны Великобритании назвал Россию угрозой номер один
Мир
Экономисты подсчитали убытки Германии из-за пандемии
Мир
Проверка контейнеров с радиоактивными отходами пройдет на «Фукусима-1»
Мир
Глава Пентагона рассказал об угрозах терроризма и кибероружия в США
Мир
Американский актер Вин Дизель признался в любви к России

В Израиле прошел митинг в поддержку Палестины

0
Выделить главное
вкл
выкл

В Тель-Авиве прошел митинг в поддержку мира с палестинцами. В центре города собрались несколько тысяч человек. Перед активистами выступили писатели и политики, представляющие левые и арабские партии Израиля, сообщает телеканал «Известия». Митингующие призывали к полноценному миру с Газой. По данным полиции,
акция прошла спокойно.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021