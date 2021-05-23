Проверка контейнеров с радиоактивными отходами пройдет на «Фукусима-1»

Проверку 5,3 тыс. контейнеров с радиоактивными отходами проведут японские специалисты на территории атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщил телеканал NHK.

Инспекция была организована из-за прошедшей в марте незначительной утечки радиоактивной гелеобразной массы. По предварительным данным, она произошла по причине коррозии одной из емкостей.

Как отмечает телеканал, осмотр продлится до конца июня. Кроме того, с июля по декабрь специалисты энергокомпании Tokyo Electric Power (TEPCO) отдельно проверят контейнеры, заполненные после начала ликвидации аварии на станции. Отмечается, что содержание некоторых из них неизвестно.

Авария на японской АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года. Тогда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы охлаждения и энергоснабжения.

13 апреля 2021 года правительство Японии официально разрешило слить с «Фукусимы-1» в океан значительную часть воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ.