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Поклонники Джигарханяна рассказали о состоянии могилы артиста

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Поклонники народного артиста СССР, актера и режиссера Армена Джигарханяна обнаружили, что его могилу на Ваганьковском кладбище в Москве буквально сровняли с землей. Об этом в субботу, 22 мая, сообщил kp.ru

По информации почитателей артиста, на могиле Джигарханяна нет даже оградки, а холмик сровняли с землей, засыпав место захоронения песком. Отмечается, что массивный армянский крест слегка покосился, а небольшая фотография актера стоит прямо на земле.

Джигарханян умер 14 ноября 2020 года на 86-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. У актера остановилось сердце на фоне множества хронических заболеваний. Последний год жизни его поддерживала вторая супруга, актриса Татьяна Власова.

Артиста похоронили на Ваганьковском кладбище, рядом с могилой дочери.

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