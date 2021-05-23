Поклонники Джигарханяна рассказали о состоянии могилы артиста

Поклонники народного артиста СССР, актера и режиссера Армена Джигарханяна обнаружили, что его могилу на Ваганьковском кладбище в Москве буквально сровняли с землей. Об этом в субботу, 22 мая, сообщил kp.ru

По информации почитателей артиста, на могиле Джигарханяна нет даже оградки, а холмик сровняли с землей, засыпав место захоронения песком. Отмечается, что массивный армянский крест слегка покосился, а небольшая фотография актера стоит прямо на земле.

Джигарханян умер 14 ноября 2020 года на 86-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. У актера остановилось сердце на фоне множества хронических заболеваний. Последний год жизни его поддерживала вторая супруга, актриса Татьяна Власова.

Артиста похоронили на Ваганьковском кладбище, рядом с могилой дочери.