Певец из Великобритании получил ноль баллов на «Евровидении»

Представляющий Великобританию на «Евровидении-2021» исполнитель Джеймс Ньюман занял последнее место в финале конкурса, получив ноль баллов по итогам голосования жюри и зрителей. Об этом стало известно в воскресенье, 23 мая, в ходе трансляции мероприятия.

Такое судейское решение удивило многих зрителей: арена Ahoy в Роттердаме, где проходил конкурс, наполнилась возгласами негодования. Однако сам певец не показал разочарования. Напротив, артист встал с улыбкой, а его команда поднимала флаги Великобритании в знак поддержки.

Ньюман выступил на «Евровидении» с танцевальной композицией Embers, на которую фанаты певца возлагали большие надежды.

Победителем «Евровидения-2021» стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti E Buoni, жюри и зрители присудили ей 524 балла.

На втором месте оказалась певица из Франции Барбара Прави с песней Voila, в финале она набрала 499 баллов. На третьем — представляющий Швейцарию исполнитель Gjon's Tears с песней Tout l'Univers. Жюри и зрители отдали ему 432 балла.

Российская певица Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место, набрав 204 балла.