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Один человек погиб при столкновении четырех автомобилей в Пензе
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Один человек погиб при столкновении четырех автомобилей в Пензе

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Один человек погиб и трое получили травмы в ДТП с участием четырех автомобилей в Пензе. Об этом в субботу, 22 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на УГИБДД УМВД по региону.

По информации ведомства, ДТП произошло на улице Карпинского, столкнулись две Lada Largus, Volkswagen Polo и Toyota RAV4.

По словам собеседника агентства, пострадавшие доставлены в больницу.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее, 11 мая, в Пензенской области фура въехала в автобус. ДТП произошло вечером в понедельник на 350-м км федеральной трассы «Урал». В результате погибла девочка 2005 года рождения, еще восемь человек 1990–2004 годов рождения получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

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