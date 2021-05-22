Один человек погиб при столкновении четырех автомобилей в Пензе

Один человек погиб и трое получили травмы в ДТП с участием четырех автомобилей в Пензе. Об этом в субботу, 22 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на УГИБДД УМВД по региону.

По информации ведомства, ДТП произошло на улице Карпинского, столкнулись две Lada Largus, Volkswagen Polo и Toyota RAV4.

По словам собеседника агентства, пострадавшие доставлены в больницу.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее, 11 мая, в Пензенской области фура въехала в автобус. ДТП произошло вечером в понедельник на 350-м км федеральной трассы «Урал». В результате погибла девочка 2005 года рождения, еще восемь человек 1990–2004 годов рождения получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.