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ФК «Атлетико» выиграл чемпионат Испании

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Футбольный клуб «Атлетико» занял первое место в чемпионате Испании по итогам сезона-2020/21. Об этом 22 мая сообщает газета «Спорт-Экспресс».

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В последнем матче турнира «Атлетико» обыграл футбольный клуб «Реал Вальядолид» со счетом 2:1 и гарантировал себе первое место в таблице.

Во время встречи голы забили футболисты «Атлетико» Анхель Корреа (57-я минута) и Луис Суарес (67-я минута). Игрок команды «Реал Вальядолид» Оскар Плано забил гол на 18-й минуте матча.

По итогам чемпионата Испании «Атлетико» за 38 туров набрал 86 баллов и на два очка опередил основного конкурента в борьбе за чемпионский титул — другой столичный клуб «Реал Мадрид», добавляет «Газета.ру».

«Атлетико» стал чемпионом Испании в 11-й раз.

Ранее, 15 мая, сообщалось, что главный тренер «Реал Мадрида» Зинедин Зидан сообщил футболистам команды, что уйдет со своего поста по окончании текущего сезона.

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