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Карнаухов признан лучшим игроком сборной России в матче ЧМ с Великобританией

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Нападающий Павел Карнаухов был признан лучшим игроком сборной России в матче чемпионата мира по хоккею против Великобритании.

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Встреча, которая прошла на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге, закончилась победой сборной России со счетом 7:1. В матче с британцами Карнаухов впервые забросил на взрослых чемпионатах мира, сообщила газета «Спорт-Экспресс».

В числе британской сборной лучшим игроком признан голкипер Джексон Уистл.

В первом тайме российские хоккеисты забросили четыре шайбы, при этом первые четыре гола были оформлены за пять минут — в период с 6-й по 11-ю минуту игры. Во втором же периоде была заброшена только одна шайба, пишет «Газета.ру».

Шайбы в ворота британцев также забили Антон Бурдасов, Михаил Григоренко, Сергей Толкачинский, Андрей Кузьменко, Антон Слепышев. В итоге Россия набрала шесть очков после двух матчей и возглавляет турнирную таблицу группы.

24 мая россияне сыграют против сборной Словакии.

Ранее в пятницу российские хоккеисты в стартовом матче чемпионата мира обыграли команду Чехии со счетом 4:3.

Чемпионат мира по хоккею продлится в Латвии до 6 июня. В группе сборной России команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании.

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