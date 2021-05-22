Минцифры продлит эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым сайтам

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) РФ планирует продлить эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым сайтам. Об этом «Известиям» 22 мая в кулуарах 25-го Российского интернет-форума (РИФ) сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Проект «Доступный интернет» мы будем продлевать до тех пор, пока закон не вступит в силу», — сказал Шадаев.

Министр уточнил, что законопроект о «Доступном интернете» планирует принять в весеннею сессию. Пока проект, внесенный в Госдуму в конце 2020 года, прошел первое чтение.

В список на данный момент входит 371 бесплатный ресурс. К ним операторы должны предоставлять доступ даже при отрицательном балансе на счету пользователя. В данном списке, например, сервисы «Яндекса», социальные сети, сайты СМИ, телеканалов, банков, сервисы по доставке еды, агрегаторы такси и маркетплейсы.

Эксперимент «Доступный интернет» запустили 1 апреля 2020 года. К участию в проекте Минцифры России были приглашены все операторы связи, работающие на территории РФ. Компании могли направить соответствующую заявку в министерство. С начала проведения эксперимента его участниками стали пять крупнейших операторов связи, совокупно предоставляющих интернет 70% домохозяйствам в России.

7 декабря 2020 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сформировало перечень российских приложений, которые рекомендованы для предустановки на электронные устройства. В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидируют продукты «Яндекса», в категориях «Электронная почта» и «Новостной агрегатор» — Mail.ru Group. Среди антивирусных систем — Kaspersky, офисного программного обеспечения (ПО) — «Мой офис», соцсетей — «ВКонтакте» и «Одноклассники». Также в реестр предложены «Госуслуги» и платежная система «Мир».