Названа причина инцидента с Су-30СМ на аэродроме в Крыму
В пресс-службе Южного военного округа в субботу, 22 мая, рассказали, что стало причиной инцидента с самолетом Су-30СМ на аэродроме Саки в Крыму.
Отмечается, что инцидент произошел из-за нештатного срабатывания системы катапультирования при рулежке.
Два летчика катапультировались из самолета Су-30СМ с земли. В результате случившегося никто не пострадал.
Су-30 — российский двухместный многоцелевой тяжелый истребитель, в то время как Су-30СМ — его современная модификация, поставляемая на вооружение ВВС России и ряда зарубежных стран.
Ранее в марте в ходе плановой подготовки к полету у Ту-22М3 под Калугой произошло нештатное срабатывание системы катапультирования.
Первоначально источники «Известий» уточнили, что в результате ЧП погибли три из четырех членов экипажа самолета, в том числе командир полка. Уточнялось, что один из членов экипажа успел пристегнуть ремень безопасности во время катапультирования, что спасло ему жизнь.
Позднее гибель трех человек подтвердили в Минобороны России.