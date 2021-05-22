Два летчика катапультировались из военного самолета в Крыму

Два летчика катапультировались из самолета Су-30СМ с земли. Инцидент произошел на военном аэродроме в Саки в Крыму. Об этом 22 мая сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

«В пятницу в 18:50 на аэродроме Саки в Крыму при подготовке к вылету с земли произошло катапультирование летчиков из Су-30СМ. Оба летчика живы. Техник самолета получил ожоги», — сообщил собеседник информагентства.

Источники «Известий» подтвердили факт катапультирования.

Су-30 — российский двухместный многоцелевой тяжелый истребитель, в то время как Су-30СМ — его современная модификация, поставляемая на вооружение ВВС России и ряда зарубежных стран.

Ранее, в марте, в ходе плановой подготовки к полету у Ту-22М3 под Калугой произошло нештатное срабатывание системы катапультирования.

Первоначально источники «Известий» уточнили, что в результате ЧП погибли три из четырех членов экипажа самолета, в том числе командир полка. Уточнялось, что один из членов экипажа успел пристегнуть ремень безопасности во время катапультирования, что спасло ему жизнь.

Позднее гибель троих человек подтвердили в Минобороны России.