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Продажи путевок с детским туристическим кешбэком завершат 31 августа

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Продажи путевок с детским туристическим кешбэком завершатся 31 августа, путешествие можно будет совершить до 15 сентября. Об этом в субботу, 22 мая, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

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«Окно продаж программы начинается с 25 мая и [продлится] до 31 августа. При этом вернуться из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября. Полный список участников и предложений будет сформирован и опубликован на сайте мирпутешествий.рф к моменту старта программы в отдельном разделе «Детские лагеря», где можно выбрать и оплатить предложение лагеря, туроператора или агрегатора», — сообщили в организации.

В Ростуризме добавили, что количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно отправиться на любое количество смен. Для семей с несколькими детьми вернуть 50% от стоимости можно будет с каждой купленной путевки, уточнили в пресс-службе ведомства.

Правительство России уже выделило 5 млрд рублей на кешбэк за путевки в детские лагеря.

Воспользоваться программой смогут более 350 тыс. семей, кешбэк будет начисляться автоматически на карту платежной системы «Мир», пишет «Газета.ру».

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