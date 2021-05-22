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Эксперт назвал частые заблуждения при отказе от вакцинации от COVID-19

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Среди причин, по которым жители Москвы отказываются от вакцинации от коронавируса, становятся заблуждения, что COVID-19 не опасен, а прививка не защитит от заболевания. Об этом 22 мая рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

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Как заметил эксперт, ежедневно «красные зоны» медучреждений принимают новых пациентов, и зачастую болезнь протекает с тяжелыми осложнениями или даже заканчивается летальным исходом, поэтому не стоит доверять мифам о том, что коронавирус не опасен.

«Сегодня это одно из непредсказуемых и опаснейших заболеваний. Поэтому люди, которые позволяют себе делать выбор: сделать прививку или нет, на самом деле выбирают между болеть или не болеть», — цитирует Тяжельникова ТАСС.

Он подчеркнул, что без вакцинации заболевание неизбежно наступит, и указал на ее важность для пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями, а также для тех, кто собирается в отпуск.

Специалист также прокомментировал другую позицию, что якобы прививка не защитит. «Прививка — это самый надежный способ защиты от COVID-19, как прививки и от других опасных заболеваний», — заявил Тяжельников. Он уточнил, что заболеть можно, только если антитела еще не успели выработаться, и добавил, что некоторое время после прививки еще необходимо соблюдать меры предосторожности.

Еще одним мифом является суждение об опасности самой прививки, что также опроверг эксперт. Он подчеркнул, что прививка не может быть опасной, так как в ней не содержится живого вируса, а небольшое недомогание после вакцинации является нормальной реакцией организма.

Ранее, в начале апреля, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург опроверг одно из суждений, связанных с вакцинацией от коронавируса. Он сообщил, что вакцина не может воздействовать ни на нуклеиновую кислоту, ни на наследственность, ни на какие-то другие вещи, связанные с изменением наследственного материала в организме.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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