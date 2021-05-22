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США сняли ограничения дальности ракет для Южной Кореи

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Байден снял для Южной Кореи ограничения на дальность полетов ракет в 800 км. Об этом стало известно по итогам переговоров с Мун Чжэ Ином на саммите в Вашингтоне. Вашингтон начал поставлять Южной Корее ракетное топливо в 1979 году. С тех пор США регламентируют дальность полётов ракет, передает телеканал «Известия». Байден не исключил встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном. Для этого Пхеньян должен выполнить определенные условия. Но какие именно, президент США не уточнил. Вашингтон ждет шагов по денуклеаризации КНДР.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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