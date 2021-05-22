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Российским дачникам объяснили запрет на петрушку

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Выращивать и использовать в пищу зелень петрушки кудрявой можно и законно, а вот ее семена включены в СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» и попадают под запрет. Этот момент разъяснил россиянам в беседе с агентством «Прайм» правозащитник, адвокат Евгений Корчаго.

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По его словам, в список запрещенных растений включили именно семена петрушки кудрявой, поскольку из них «можно приготовить опасное для здоровья человека масло».

Юрист предупредил, что за выращивание семян с целью получения наркотического масла, при условии, что это будет доказано, полагается ответственность в соответствии со ст. 228 Уголовного кодекса РФ. Согласно статье, за такое преступление положен штраф до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев. Кроме того, возможно и наказание в виде обязательных работ сроком до 480 часов либо исправительных работ на срок до двух лет. Карчаго подчеркнул, что не исключено ограничение свободы сроком до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Если не использовать семена кудрявой петрушки подобным образом, то дачникам не стоит бояться выращивать ее на своем участке, заключил адвокат.

4 мая первый зампред Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин объяснил, что дачникам, которые не уничтожают на своих участках сорные растения, не грозят штрафы.

Ранее юрист Татьяна Мацукова сообщила, что дачникам, которые не уничтожают на своих участках сорняки, в том числе одуванчик и ромашку, якобы грозит административный штраф.

Чаплин напомнил, что в Кодексе административных правонарушений (КоАП) описаны штрафы за нарушение борьбы с растениями-сорняками, однако это касается сельхозпроизводителей, а не дачников. В тоже время он предупредил, что в то же время дачники Московской области могут получить штраф в случае отказа бороться с конкретным сорным растением — борщевиком.

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