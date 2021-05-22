Российские и сербские военные атаковали условного противника с воздуха

Военнослужащие России и Сербии в рамках проведения совместных тактических учений провели отработку атаки условных «боевиков» с воздуха. Об этом в субботу, 22 мая, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

В ходе военных мероприятий российские солдаты десантировались из вертолета Ми-8 с помощью парашютной системы «Арбалет», а сербы высадились из вертолетов «Газель» на воду и совершили посадку на Ми-17.

Затем военнослужащие выдвинулись к лагерю условного противника, а затем заблокировали и уничтожили пункт.

21 мая российские и сербские военные во время тактических учений атаковали базу условных «боевиков», отработав порядок совместных действий в бою и достижение максимальной слаженности личного состава.

Совместные учения российских и сербских военнослужащих продлятся до 25 мая текущего года.

О старте российско-сербских тактических учений антитеррористической направленности сообщалось 20 мая. Участие в них принимают подразделения специального назначения двух стран. От российской стороны в мероприятиях задействованы 200 военнослужащих и 11 единиц военной техники.

В период проведения военных учений планируется провести отработку десантирования на парашютных системах «Арбалет», выдвижение к базе условного противника, ее блокирование и уничтожение. Также в планах учений стоит проведение показательных выступлений.