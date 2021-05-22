Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Интернет
YouTube объявил о планах вставлять рекламу во все видео и ввести налоги
Общество
В России введут «контролируемое пребывание» мигрантов
Мир
США сняли ограничения по дальности для ракет Южной Кореи
Спорт
Романов победил Кудряшова в главном бою турнира GAZFIGHT
Мир
Байден отшутился на вопрос о фотографиях НЛО в архивах Пентагона
Мир
Блинкен обсудил с Аббасом меры по соблюдению прекращения огня в Палестине
Мир
Минфин США разрешил не связанные с СП-2 операции с «Морспасслужбой» РФ
Спорт
Войцеховский победил Товалави на турнире GAZFIGHT
Мир
США приняли санкции против российских судов и компаний «Северного потока — 2»

Российские и сербские военные атаковали условного противника с воздуха

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военнослужащие России и Сербии в рамках проведения совместных тактических учений провели отработку атаки условных «боевиков» с воздуха. Об этом в субботу, 22 мая, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

В ходе военных мероприятий российские солдаты десантировались из вертолета Ми-8 с помощью парашютной системы «Арбалет», а сербы высадились из вертолетов «Газель» на воду и совершили посадку на Ми-17.

Затем военнослужащие выдвинулись к лагерю условного противника, а затем заблокировали и уничтожили пункт.

21 мая российские и сербские военные во время тактических учений атаковали базу условных «боевиков», отработав порядок совместных действий в бою и достижение максимальной слаженности личного состава.

Совместные учения российских и сербских военнослужащих продлятся до 25 мая текущего года.

О старте российско-сербских тактических учений антитеррористической направленности сообщалось 20 мая. Участие в них принимают подразделения специального назначения двух стран. От российской стороны в мероприятиях задействованы 200 военнослужащих и 11 единиц военной техники.

В период проведения военных учений планируется провести отработку десантирования на парашютных системах «Арбалет», выдвижение к базе условного противника, ее блокирование и уничтожение. Также в планах учений стоит проведение показательных выступлений.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021