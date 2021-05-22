Евгений Романов одержал победу в главном бою турнира GAZFIGHT

Российский боксер Евгений Романов одержал победу над своим соотечественником Дмитрием Кудряшовым в главном поединке турнир GAZFIGHT, сообщает телеканал «Известия». Спортсмены провели на ринге все 12 раундов, на протяжении которых Романов держал инициативу в своих руках. Судьи единогласно отдали победу ему.

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