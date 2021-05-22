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Водитель в Королеве открыл стрельбу по пешеходам

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Водитель Range Rover в подмосковном Королеве несколько раз выстрелил по пешеходам из-за дорожного конфликта, сообщает РЕН ТВ.

В соцсетях появилась видеозапись инцидента.

По словам очевидцев, которые приводит Instagram-аккаунт chekorolev, иномарка не уступила дорогу пешеходам и едва не наехала на людей. В ответ один из них ударил самокатом по автомобилю, после чего водитель открыл дверь и начал стрелять.

По предварительным данным, двое мужчин в результате получили ранения.

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