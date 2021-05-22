Ученые признали эффективность метода запоминания аборигенов Австралии

Ученые Университета Монаша доказали, что техника запоминания сложной информации, которую издревле используют аборигены Австралии намного продуктивней, чем популярный сегодня метод «дворца памяти». Статья с описанием эксперимента опубликована в журнале PLOS ONE.

Для запоминания новой информации австралийские коренные жители сочиняют повествование, в котором описывают флору, фауну и географические особенности местности. Тем самым информация, необходимая для выживания, становится частью устной традиции. Свой рассказ аборигены часто повторяют при обучении,что позволяет им точно и быстро вспоминать большое количество фактов. Подобный метод исследователи воспроизвели при участии 76 студентов-медиков, которые должны были запомнить список из 20 англоязычных названий бабочек (например, hairstreak, patch, admiral, copper и т.д.).

В ходе эксперимента ученые сформировали три группы, чтобы сравнить эффективность различных способов запоминания. Одна использовала метод австралийских аборигенов, другая пользовалась методом «дворца памяти». Третья группа студентов пыталась запомнить названия, не используя никаких приемов.

«Дворец памяти» — классический метод тренировки памяти, при котором человек создает ассоциации между информацией, которую необходимо запомнить, с определенными местами внутри воображаемого дома или дворца.

Для построения повествования с использованием названий бабочек испытуемые посетили сад камней. Участники сочиняли историю, связывая каждое название бабочки с элементами сада, например, камнем, растением или бетонной плитой. На это уходило 30 минут, после чего начинался 15-минутный тест. Перед финальным тестом участникам давался 20-минутный отдых.

Метод австралийских аборигенов стал самым эффективным в точном воспроизведении всего списка слов за короткий период времени (в три раза лучше «дворца памяти»). Он оказался полезным и для запоминания цикла трикарбоновых кислот, то есть подходит и тем, кто изучает биомедицинские науки, где необходимо знать точную последовательности биохимических реакций.

Однако и он и другие методы не очень продуктивны для долгосрочного запоминания. Полученная информация без повторений постепенно забывалась в течение шести недель.

20 мая ученые из Университета Алабамы в Бирмингеме и Колумбийского университета в Нью-Йорке опубликовали результаты своих исследований в ходе которых они пришли к выводу, что чрезмерное увлечение просмотром телевизора может привести к сокращению мозга с неизбежным ухудшением памяти.