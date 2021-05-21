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Ученые выявили негативное влияние телевизора на мозг

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Ученые из Университета Алабамы в Бирмингеме и Колумбийского университета в Нью-Йорке в ходе исследования пришли к выводу, что чрезмерное увлечение просмотром телевизора может привести к сокращению мозга с неизбежным ухудшением памяти. Об этом в четверг, 20 мая, сообщило издание Daily Mail.

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«Результаты показывают, что существует связь между любовью смотреть телевизор и количеством серого вещества в мозге испытуемых», — говорится в сообщении.

Согласно данным первого исследования, увлечение просмотром телевизора в возрасте от 50 до 70 лет приводит к уровню когнитивного спада и снижению размера мозга в старости. У данной категории лиц к 70 годам память снижалась на 6,9%, а серое вещество уменьшалось на 0,5% по сравнению с теми, кто мало смотрел телевизор. Изыскание проводилось среди 10 тыс. респондентов.

Сегодня просмотр телепередач стал очень распространенным видом досуга, и исследователи опасаются, что он способен привести к серьезным проблемам, уточняет «Газета.ру».

Второе исследование включало 1601 пожилого человека. Респондентов спрашивали, как много времени они проводят за телевизором, после чего участники исследования проходили магнитно-резонансную томографию (МРТ). Используя полученные данные головного мозга, ученые смогли выявить уменьшение серого вещества среди любителей телевизора.

2 марта была опубликована статья, согласно которой американские ученые смогли найти новую химическую реакцию, которую планируется использовать для разработки способа контроля эпилептических припадков.

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