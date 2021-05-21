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В Минприроды России хотят внести поправки в Красную книгу

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Красную книгу перепишут по новым правилам. Проект приказа Минприроды проходит общественное обсуждение, сообщает телеканал «Известия». Животных будут вносить в книгу, если их число критически сократилось. При восстановлении популяции вид могут исключить из списка. Опираться будут на данные госмониторинга. В книге укажут и границы обитания животных.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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