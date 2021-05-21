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Стартовал «Большой школьный пикник» Российского движения школьников

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В Москве на территории Гостиного Двора стартовал «Большой школьный пикник». В мероприятии можно поучаствовать и очно, и онлайн, сообщает телеканал «Известия». На встрече рассказывают о деятельности и проектах Российского движения школьников. В Гостином Дворе открыто множество тематических площадок. Так, например, на одной из них родителям расскажут о детских летних лагерях, задать вопросы представителям учреждений можно лично. Кроме того, в рамках пикника проводятся мастер-классы по кулинарии. И конечно, школьников также ждут танцы и песни.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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