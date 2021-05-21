Академик РАН заявил о большей восприимчивости аллергиков к COVID-19

Академик РАН, завкафедрой госпитальной терапии медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин сообщил в пятницу, 21 мая, что люди, которые страдают аллергией, становятся более восприимчивы к COVID-19.

«Аллергологи сопоставили концентрацию аэроаллергенов в окружающей среде и подъемы заболеваемости COVID-19, и они дискутируют и ведут такую тему, что период активизации аллергических процессов в окружающей среде совпадает с тем, что человек более чувствителен к инфекционным заболеваниям», — рассказал академик РАН в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что люди, которые страдают аллергией, менее расположены к заболеванию, чем граждане, у которых наблюдается сахарный диабет или сердечно-сосудистые заболевания. При этом он указал на то, что каждый человек восприимчив к инфекционным заболеваниям. Именно аллергия вносит роль в этот процесс, добавил Чучалин.

По его словам, в Московском регионе аллергеном, который вызывает большую восприимчивость к коронавирусу, является береза. Однако в других регионах аллергеном может быть нечто другое.

Ранее, 19 мая, врач-инфекционист Андрей Поздняков сообщил, что сезонную аллергию в период весеннего и летнего цветения можно принять за заболевание COVID-19. Он уточнил, что здесь присутствует явная схожесть симптомов. При этом аллергоз можно отличить от коронавирусной инфекции.

1 мая врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев порекомендовал людям с аллергической реакцией пользоваться очистителями воздуха и мобильными приложениями, которые способны показать время цветения растений.