Инфекционист назвал способ отличить коронавирус от сезонной аллергии

Сезонную аллергию в период весеннего и летнего цветения можно принять за заболевание COVID-19, поскольку присутствует явная схожесть симптомов, но аллергоз можно отличить от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 19 мая, рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

«И при респираторном аллергозе, и при COVID-19 могут отмечаться заложенность носа, кашель, одышка, головные боли, интоксикационный синдром», — сказал врач в беседе с «РИА Новости».

По словам эксперта, сезонную аллергию отличают ярко выраженные респираторные проявления при относительно нормальном самочувствии. Также при аллергозе слабо выражена или отсутствует интоксикация, которая провоцирует слабость и утомляемость, сообщает телеканал «Звезда».

Поздняков отметил, что аллергик «со стажем» может принять заражение COVID-19 за проявления аллергии. Такие симптомы, как заложенность носа, легкий кашель, головная боль и слабое ощущение запахов могут ввести в заблуждение. Однако для окончательного диагноза и выбора терапии нужен врач. Специалист напомнил, что для того, чтобы понять, болен человек коронавирусом или нет, нужно сделать ПЦР-тест, сообщается на сайте 360tv.ru.

Ранее, 11 мая, сообщалось, что французские ученые под руководством Лорана Ребера из Института Пастера в Париже совместно с американскими коллегами определили, что вакцинация против сигнальных молекул интерлейкина может защитить лабораторных мышей от астмы, которая была вызвана аллергией, как минимум на 11 недель.

Астма является наиболее распространенным хроническим заболеванием легких. Свыше 300 млн человек во всем мире страдают от этой болезни. При этом порядка 20% из зараженных пациентов имеют неконтролируемую форму заболевания средней степени тяжести. Она, в свою очередь, проявляется в виде снижения функций легких и рецидивирующих обострений.