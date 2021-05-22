Военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон в САР доставили гуманитарную помощь в шесть сирийских городов. В эти же дни миротворцы РФ передали 3,5 т беженцам, многодетным семьям и вынужденным переселенцам в Степанакерте в Нагорном Карабахе. Всего же за последние годы российские военные провели в Сирии 2866 гуманитарных акций, доставив местным жителям более 5 тыс. т продовольствия, воды и предметов первой необходимости. В Нагорном Карабахе, где российские миротворцы служат с конца прошлого года, за прошедшее время было передано более 155 т таких грузов.

Гуманитарное направление в последние годы становится всё более приоритетным в деятельности Минобороны России. Подает личный пример и руководство военного ведомства. Так, недавно фонд Константина Хабенского провел уникальную акцию: благотворительный аукцион, на котором были выставлены картины и работы по дереву, выполненные главой Минобороны России.

По словам актера, мероприятие на площадке Русского географического общества было задумано давно, но пандемия внесла в сроки свои коррективы. Все вырученные средства с аукциона пойдут на помощь детям и молодым людям с серьезными заболеваниями, рассказал Хабенский.

Фонд, существующий уже 13 лет, помогает людям, страдающим онкологическими заболеваниями. За годы его работы помощь получили более 3 тыс. нуждающихся в дорогостоящих операциях и медикаментах.

Выставленные на аукционе предметы журналистам представила дочь главы ведомства Ксения Шойгу, которая, по ее признанию, сама нередко помогала отцу в работах по дереву. Она рассказала, что в основном используется кедр, причем обходится без срубленных деревьев: «Находим упавшие, подбираем подходящую древесину. Когда работали над столом, который вошел в число лотов аукциона, мы все буквально пропахли кедром».

По словам Ксении Шойгу, министр сам обратился к благотворительному фонду с инициативой проведения аукциона. Он передал часть своих картин и изделий из дерева, а также артефакты из домашней коллекции.

Основная часть представленных лотов — картины Сергея Шойгу. Искусствовед Елизавета Плавинская, проводившая их предварительную оценку, отметила символизм того, что мероприятие проходит в стенах штаб-квартиры Русского географического общества. Дело в том, что до массового распространения фотографии все географы, исследователи и путешественники должны были хорошо владеть карандашом, чтобы делать точные зарисовки местности. Кстати, и картины, написанные министром, в основном представляют собой сибирские пейзажи.

Елизавета Плавинская рассказала журналистам, что аукцион на площадке Русского географического общества отличается от многих подобных: некоторые зарабатывают себе громкое имя, чтобы потом за счет него получать какие-то дивиденды, в том числе денежные. Руководитель же военного ведомства подает другой пример: человек много трудился, завоевал известность и теперь использует возможность помочь больным детям. «Побольше бы такого альтруизма в наш рыночный век», — сказала искусствовед.

Аукцион позволил выручить 40 млн рублей. Как сообщили в фонде, все эти средства пойдут на адресную помощь детям и молодым людям, а часть денег будет направлена на развитие центров реабилитации и повышение квалификации врачей.

Сергей Шойгу уже рассказывал в своих интервью о том, что в свободное время любит рисовать и работать по дереву, но на публике эти работы представлены впервые. Помимо картин, также были показаны два сервиза императорского фарфорового завода с репродукцией рисунков министра, портативный патефон, который он в молодости собрал из нескольких других, переносной катушечный магнитофон «Романтик-3». А самые заметные лоты — трехметровый стол из кедра и декоративная ваза из цельного куска кедра ручной работы с металлическими инкрустациями. Чтобы ни у кого не возникло сомнений в авторстве работ, на презентации этих предметов было продемонстрировано семейное видео разных этапов изготовления этих лотов.

Внимание, которое проявляют к благотворительности военное ведомство и его руководство, не должно удивлять. Помощь гражданам, оказавшимся в тяжелом положении, — это многолетняя стратегия Министерства обороны. Оно помогало российским гражданами всеми имеющимися средствами в период пандемии, регулярно проводило гуманитарные операции за рубежом. И прошедшая в Русском географическом обществе благотворительная акция вполне укладывается в долгосрочную политику: военное ведомство занимается не только защитой рубежей страны, но и помощью и поддержкой граждан России, оказавшихся в трудной ситуации.

Автор — военный эксперт

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора