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В ЦБ заявили об угрозах при видеоидентификации банковских клиентов

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Использование видеосвязи для удаленного открытия счетов новым банковским клиентам влечет за собой риски, среди которых — подделка паспорта, применение технологии DeepFake (подмена изображения человека) или использование профессионального грима. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает РБК со ссылкой на отзыв Центробанка на законопроект Ассоциации банков России (АБР) о внесении изменений в антиотмывочное законодательство, предполагающий наделение кредитных организаций возможностью удаленно открывать счета новым клиентам для выдачи ипотечных кредитов.

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РБК ознакомилась с документами, которые были подготовлены еще в апреле. Их подлинность подтвердили два участника финансового рынка и вице-президент АБР Алексей Войлуков.

Представитель ЦБ заявил РБК, что в настоящий момент продолжается работа «с заинтересованными участниками рынка по поиску приемлемых решений, которые позволят сделать сервисы видеоидентификации безопасными, надежными и удобными». Однако вердикт регулятора пока не окончательный.

Агентство отмечает, что осенью прошлого года Национальный совет финансового рынка (НСФР), объединяющий крупные банки, направил в регулятор заявку на пилотный проект по видеоидентификации клиентов. Опцию предлагалось ввести для людей с ограниченными возможностями, а также для счетов для получения зарплат и социальных выплат. Нынешнее предложение АБР схоже, но касается ипотеки.

НСФР ознакомился с отзывами ведомств на проект закона и ожидает финального решения Центробанка по итогам пилотного проекта. Председатель совета Андрей Емелин отметил, что перечисленные риски «успешно нивелируются» за счет комплексной проверки клиентов, которую в НСФР предлагают проводить (идентификация по паспорту, проверка по номеру телефона, сверка личности с фото в документах) в сочетании с базовыми ограничениями (открытие только одного счета с небольшим лимитом на платежи и остаток по счету).

Ранее, 5 мая, СМИ со ссылкой на документ МВД сообщали, что российские полицейские к концу 2022 года получат IT-разработку для распознавания фейкового видео. Ведомство заключило контракт на создание программы «Зеркало», которая позволит выявлять признаки внутрикадрового монтажа видео с помощью нейронных сетей — дипфейков.

В июне 2020 года «Известия» писали, что российская система искусственного интеллекта позволит проверять подлинность видеозаписей. Нейросеть, точность работы которой составляет около 80%, может обнаружить дипфейки — фрагменты, которых не было в оригинале.

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