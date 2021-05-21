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Путин заявил об увеличении товарооборота между странами ЕАЭС

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Президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на пандемию коронавируса, товарооборот между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в первом квартале 2021 года увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В пятницу, 21 мая, российский лидер принимает участие в заседании высшего совета ЕАЭС, на котором обсуждаются основные направления развития евразийской экономической интеграции на 2021–2022 годы.

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Путин подчеркнул, что вопросы укрепления единого рынка ЕАЭС требуют особого внимания, так как речь идет, в том числе, об устранении барьеров на пути торговли между странами.

«Несмотря на вызванные пандемией трудности, товарооборот между государствами-членами ЕврАзЭС в январе–марте текущего года увеличился на 17%», — заявил глава государства.

Также в ходе заседания президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил уйти от расчетов в долларах во внутренней торговле углеводородами в ЕАЭС.

По его мнению, одной из первостепенных задач в ЕАЭС является проработка скоординированных мер по поддержанию курсов валют и обеспечению безопасности расчетов.

В марте Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) обнулила ставки ввозных таможенных пошлин на сырье с содержанием драгоценных металлов и их соединений. Данная мера призвана повысить уровень загрузки производства в странах ЕАЭС и увеличить налоговые поступления.

ЕАЭС — международная организация региональной экономической интеграции, которая функционирует с 1 января 2015 года. Участниками союза являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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