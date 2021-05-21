Путин заявил об увеличении товарооборота между странами ЕАЭС

Президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на пандемию коронавируса, товарооборот между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в первом квартале 2021 года увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В пятницу, 21 мая, российский лидер принимает участие в заседании высшего совета ЕАЭС, на котором обсуждаются основные направления развития евразийской экономической интеграции на 2021–2022 годы.

Путин подчеркнул, что вопросы укрепления единого рынка ЕАЭС требуют особого внимания, так как речь идет, в том числе, об устранении барьеров на пути торговли между странами.

«Несмотря на вызванные пандемией трудности, товарооборот между государствами-членами ЕврАзЭС в январе–марте текущего года увеличился на 17%», — заявил глава государства.

Также в ходе заседания президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил уйти от расчетов в долларах во внутренней торговле углеводородами в ЕАЭС.

По его мнению, одной из первостепенных задач в ЕАЭС является проработка скоординированных мер по поддержанию курсов валют и обеспечению безопасности расчетов.

В марте Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) обнулила ставки ввозных таможенных пошлин на сырье с содержанием драгоценных металлов и их соединений. Данная мера призвана повысить уровень загрузки производства в странах ЕАЭС и увеличить налоговые поступления.

ЕАЭС — международная организация региональной экономической интеграции, которая функционирует с 1 января 2015 года. Участниками союза являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.