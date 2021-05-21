Россияне назвали самые популярные способы хранения сбережений

Срочные вклады, текущие счета и наличные рубли лидируют среди наиболее популярных сберегательных инструментов у россиян. Эта информация следует из опроса, проведенного Россельхозбанком, результаты которого поступили в «Известия» в пятницу, 21 мая.

Опрос прошел среди 5 тыс. респондентов во всех регионах России. Гражданам предлагали назвать самые предпочтительные средства накопления и наиболее безопасные инструменты сбережений среди банковских продуктов, а также наименее рискованные виды инвестирования.

По результатам опроса 47% назвали срочный депозит, накопительный и текущий счета самыми предпочтительными инструментами накопления в банке.

Предпочитают хранить средства наличными в российских рублях порядка 40% опрошенных.

Каждый десятый россиянин предпочитает самостоятельно инвестировать в ценные бумаги — акции, облигации и другие инвестпродукты.

Вложения в недвижимость стали самым нерискованным видом инвестиций из-за меньшей подверженности внешним негативным факторам и наличия господдержки строительной отрасли — так считают более 61% участников опроса.

Порядка 15% респондентов считают наименее рискованным способом сохранения сбережений хранение ее в иностранной валюте. Замыкают список самых надежных инструментов инвестирования ценные бумаги — в них хранят средства 13% опрошенных.

В тройку самых безопасных способов сбережений вошли вклады, текущие и накопительные счета — их отметили 37% опрошенных, недвижимость — 27% респондентов и наличные средства в рублях — 23%.

В целом свыше 63% россиян указали на наличие сбережений. Каждый четвертый предпочитает откладывать до 10% дохода, а каждый пятый переводит сбережения от 10% до 50% своего дохода. Более 50% дохода откладывают лишь 5% респондентов.

Руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк отметила, что, несмотря на потрясения 2020 года, банковский сектор показал устойчивость, поэтому клиенты выбирают хранение сбережений в банковских вкладах и на текущих счетах. Кроме того, по мере повышения финансовой грамотности населения и активно развивающегося фондового рынка инвестиционные продукты становятся востребованнее.

Деменюк подчеркнула, что в настоящее время недвижимость как универсальный инструмент остается самым выгодным и наименее рискованным средством для инвестиций, так как цены на готовое жилье наименее подвержены внешним негативным факторам.

В начале апреля глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова рассказала, что для создания «финансовой подушки безопасности» следует хранить свои сбережения на накопительном счете в банке. Также, по ее словам, можно использовать дебетовые карты с процентами на остаток. Эксперт подчеркнула, что эти деньги лучше всего хранить в меньшем количестве в акциях и в большем — в облигациях федерального займа (ОФЗ) или облигациях надежных компаний.

Самым балансированным типом вложения она назвала ETF — биржевые фонды с низкими издержками и коллективными инвестициями. Фонды на акции и на облигации имеют более низкий порог входа, чем приобретение акций и облигаций целиком в инвестпортфель.