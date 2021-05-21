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Роспотребнадзор поручил проверить антистресс-игрушки «поп-ит»
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Роспотребнадзор поручил проверить антистресс-игрушки «поп-ит»

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Роспотребнадзор поручил научно-исследовательским институтам оценить влияние антистресс-игрушек «поп-ит», «симпл-димпл» и других на детей, сообщается на сайте ведомства в пятницу, 21 мая.

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Отмечается, что данное поручение было дано после обращения родительского сообщества.

«Поп-ит» и «симпл-димпл» — игрушки, сделанные из резины или пластика, с полусферами, которые издают щелкающий звук при нажатии, а игрушки «сквиш» после сжатия принимают прежнюю форму, объяснили в ведомстве.

«Роспотребнадзор обращает внимание, что данные игрушки имели узконаправленную область применения, использовались для нейтроотличных людей с неврологическими расстройствами <...> Указанные игрушки позволяют снизить напряжение», — отмечается в сообщении.

При покупке игрушки следует обращать внимание на маркировку, также они не должны иметь резкого запаха, напомнили в ведомстве.

Ранее, 20 мая, сообщалось, что спрос на антистресс-игрушки «поп-ит» вырос в пять раз за последние две недели, в 13 раз увеличился спрос на их уменьшенную версию — «симпл дипл». Популярность таких игрушек стала расти весной благодаря видео в соцсети TikTok.

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