На западе Японии власти эвакуировали 14 тыс. человек из-за ливней

14 тыс. человек эвакуировали на западе Японии из-за ливней. Власти распространили соответствующее предписание. В Осаке и Вакаяме возможен сход оползней и разлив рек. В префектуре Кумамото обрушилась дорога, пострадали два человека, передает телеканал «Известия». За сутки в ряде районов страны может выпасть до 200 мм осадков.

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