В Крыму пригрозили не признать суверенитет США над Аляской

Первый вице-спикер парламента республики Крым Ефим Фикс предложил распространить документ о непризнании суверенитета Соединенных Штатов над Аляской. Так он отреагировал на появление законопроекта американского конгресса о непризнании присоединения Крыма к Российской Федерации.

По его словам, от подобных реакций США ситуация с Крымом не изменится, а местным жителям подобная точка зрения неинтересна.

«Мы с таким же успехом можем подготовить и принять документ о непризнании суверенитета США над Аляской. Примем такой документ и распространим по всему миру. Посмотрим, что тогда скажут власти США, пусть доказывают всему миру», — пояснил Фикс в разговоре с «РИА Новости», добавив, что Россия к такой мере прибегать не будет, так как страна ответственно относится к внутренней политике других государств.

Накануне комитет по международным делам палаты представителей конгресса Соединенных Штатов поддержал законопроект, запрещающий федеральным министерствам и агентствам признавать суверенитет России над Крымом. Данная инициатива была поддержана единогласно.

В конце февраля президент США Джо Байден заявил, что «Соединенные Штаты не признают и никогда не признают предполагаемую аннексию полуострова Россией», и пообещал продолжить работу с целью привлечь Москву к ответственности «за ее злоупотребления и агрессию на Украине».

Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с РФ.

Аляска находилась в составе России до 1867 года, после чего была продана США по итогам сделки между странами.