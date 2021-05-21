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Российский рынок доставки еды и продуктов вырос вчетверо

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Интернет-продажи еды в России выросли в четыре раза. Об этом говорится в исследовании Tinkoff Data (есть у «Известий»). Кратное увеличение онлайн-заказов подтвердили и крупнейшие сервисы заказа питания.

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Карантинные меры дали шанс малым предприятиям, которые адаптируются быстрее, повысить долю рынка e-grocery. Несмотря на постепенное снятие ограничительных мер, спрос на доставку готовых блюд и продуктов продолжает расти.

Отмечается, что большинство крупнейших игроков в сфере заказов еды доставляют продукцию собственного производства, среди них «Достаевский», «Самокат», Grow Food, отмечается в исследовании. Некоторые сервисы берут комиссию с продавцов: в «Яндекс.Еде» и Delivery Club она составляет 20–35%, в igooods — 3–21,5%.

«Пандемия позволила малому бизнесу в сфере доставки еды вырасти, но с окончанием самоизоляции большая его часть опять стала непопулярной. В этом сегменте регионы растут быстрее столиц: там выгоднее открывать службу доставки еды, потому что рынок не переполнен и конкуренция меньше», — говорится в исследовании.

По прогнозам сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского, по итогам 2021 года рынок доставки продуктов питания вырастет примерно в 1,5 раза, до 250 млрд рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пищевая привычка: рынок доставки еды и продуктов вырос в четыре раза

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